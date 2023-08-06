Втрати оккупантів на 6 серпня: інформація Генштабу

ЗСУ знищують окупантів на фронті. Фото: Генштаб

Минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 500 російських окупантів на всіх ділянках фронту. Загарбники продовжують втрачати велику кількість своєї військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Знищені окупанти та техніка

Відтак протягом 5 серпня українським захисникам вдалося ліквідувати близько 590 російських окупантів.

Крім того, ЗСУ знищили важливу ворожу техніку, серед якої танки, бронемашини, артилерійські системи, крилаті ракети та безпілотники.

Загальні бойові втрати

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 249700 (+590) осіб ліквідовано;

танків — 4237 (+5) од.

бойових броньованих машин — 8262 (+11) од.,

артилерійських систем — 4965 (+22) од.,

РСЗВ — 705 (+1) од.,

засоби ППО — 466 (+1) од.,

літаків — 315 (+0) од.,

вертольотів — 311 (+0) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4126 (+10),

крилаті ракети — 11359 (+12),

кораблі/катери — 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7441 (+19) од.,

спеціальна техніка — 734 (+4).

Втрати російської армії на 5 серпня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, аналітики ISW розповіли, що наступальні дії ЗСУ на південному та північному флангах Бахмута дещо сповільнилися останнім часом. У той час як російські війська продовжують перекидати значну частину своїх сил у район міста.

Також ми писали, що українські військові продовжують нарощувати плацдарм для атаки на півдні України. Поки що ситуація на лівобережній частині Херсонщини залишається напруженою для ворога.