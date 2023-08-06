Россия потеряла половину своих десантников на войне в Украине, — разведка Британии

Российские десантники. Фото: Минобороны РФ

Россия потеряла минимум половину своих десантников, которые в прошлом году воевали против Украины. Речь идет об около 15 тысячах военных.

Об этом сообщает британская разведка.

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В разведке Британии отметили, что ежегодное празднование Дня Воздушно-десантных войск России 2 августа было омрачено несанкционированным разглашением масштабов потерь, понесенных элитными войсками в Украине.

В обращении главнокомандующий десантными войсками РФ Михаил Теплинский заявил, что 8500 десантников были ранены, однако со временем вернулись к исполнению служебных обязанностей или вообще отказались покидать линию фронта. По словам аналитиков, видео быстро удалили из официальных каналов Минобороны РФ.

Теплинский так и не сказал, сколько российских десантников было убито или серьезно ранено на войне в Украине.

"Однако экстраполяция данных Теплинского подтверждает оценку, что по крайней мере 50% из 30 000 десантников, направленных в Украину в 2022 году, были убиты или ранены", — сообщает разведка.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов на всех участках фронта. Захватчики продолжают терять большое количество своей военной техники.

Также мы писали, что российские военнослужащие жалуются на значительные потери на фронте в Украине, а также плохое отношение к ним со стороны командования. Нередки также случаи побега с поля боя.