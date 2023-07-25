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"Там мясо, мы за бабки выезжали": які схеми вигадують окупанти для втечі з фронту

25 липня 2023 19:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
"Там мясо, мы за бабки выезжали": які схеми вигадують окупанти для втечі з фронту
Російський військовий у зоні бойових дій в Україні. Фото: росЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські військовослужбовці скаржаться на значні втрати на фронті в Україні, а також на погане ставлення до них з боку командування. Непоодинокими також є випадки втечі з поля бою. 

Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови між російськими окупантами, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України. 

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В оприлюдненій розмові військовослужбовець РФ розповів колезі про втечу з фронту за гроші. Він рекомендував другові також їхати додому.

За словами окупанта, під час перебування на передовій, його документи не були оформлені належним чином, тож він вирішив тікати з фронту. Російський військовий зазначив, що зв'язався з людьми, яку в результаті на КамАЗі за гроші вивезли його з фронту. 

Розмова окупантів

— Слушай, ты в курсе, что Санек-то умер?

— Да, да, конечно я в курсе. Ждем его здесь. 

— П*здец, уснул ночью, утром не проснулся. 

— Ну бл*дь, что сделаешь, он контуженый был? 

— Да, его контузило, еще два дня прожил как-то. 

— Так это что, прилет был? 

— Слушай, их посадили там, прилет за прилетом был, они сидели в окопах. 

— Ну бл*дь, у нас также было. А мы там бегали под минометным огнем, п*здец. 

— Да мне сказали, что весь полк разь*бали нах*й. 

— Да, да, все вытащили туда. Мы тоже там катались. 

— Вы где были? Под Соледаром или под Артемовском? 

— Короче, у нас Артемовск слева, справа – Соледар. 200 нах*уй 200-х. 

— Ну у меня пацаны посрать не могли из блиндажа выйти, нас еб*шили так. 

— Я также в окопе срал и выкидывал. 

— Ну че сделаешь, Кременная... Да я послав командиров нах*уй. Меня же в бою контузило. У меня два сухожилья порваны, на ноге и на руке, я в бой пошел. Меня в бою контузило на отходе. Я у командиров просился, говорю, отвези в госпиталь, я слово мужика даю, я вернусь. Они говорят, нух*я, отлежись 3-4 дня и давай обратно. Надо эти пять блиндажей, говорят, забирать. Я говорю, слушай, пошли вы нах*й. Развернулся. А у нас ни документов, них*я оформлено не было. Нас когда на передок привезли, у нас 13 автоматов на 30 человек было. Прикинь. Я говорю, ми за бабки выезжали, мы платили, чтобы нас в КамАЗе вывезли.

— За*бись на*уй. 

— Мы оттуда сь*бывали, потому что мы поняли, что мясо просто. Нас просто в расход пускали. 

— И здесь такая же х*ня. 

— У меня есть контакт человека, который нас вывозил, если надо, я могу скинуть. 

— Что будет дальше, я вообще не знаю. Расформируют нас нах*й или нет вообще. Нас вообще человек пять осталось. 

— Побереги себя и своих родственников. Сейчас, говорят, в сентябре всех мобилизованных должны поменять, сейчас по России такая ху*ня, что контрактников набирают. Очень дох*я контрабасов. Лучше собирайтесь домой к семьям. Мой совет, ты вроде взрослый и понимаешь, что народ уходит и никто не возвращается. 

— Ну это да. 

— А ради чего? А наша артиллерия почему молчит? У нас даже документы на нас не были оформлены. 

— Так и у нас такое же. 

— Ну вот и нах*я это надо? 

— Это законно, нет?

— Ну как тебе сказать, я с марта месяца дома. 

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило перехоплення, у якому російський окупант поскаржився, що серед його колег по службі почастішали випадки дезертирства — вони не хочуть воювати та масово покидають позиції. Також військові відмовляються евакуйовувати поранених і загиблих з поля бою. 

До слова, нещодавно у Міноборони заявили, що військова ініціатива на фронті перейшла на бік України. Бійці Збройних сил України просуваються щодня.

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