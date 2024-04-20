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Россия потеряла минимум 100 боевых самолетов во время войны,— британская разведка

20 апреля 2024 16:11
- Цивирко Ксения
Цивирко Ксения
редактор
Разведка Британии подтверждает сбивание стратегического бомбардировщика
Момент уничтожения русского самолета. Фото: скриншот видео
- Цивирко Ксения
Цивирко Ксения
редактор

К более сотне единиц уничтоженной боевой авиации РФ добавился еще один стратегический бомбардировщик. Сбитие украинскими силами ПВО Ту-22М3 ракетой С-200 подтверждают в британской разведке.

Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Британии со ссылкой на последнее обновление данных национальной разведки по ситуации в Украине на 20 апреля 2024 года.

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В разведке Соединенного Королевства отметили, что сообщения о применении ракеты С-200 для сбивания Ту-22М3 почти наверняка правдивы, и что это была очередная успешная украинская атака по военно-воздушным силам РФ.

Эксперты отмечают, что аналогичная система была использована, вероятно, и для сбивания российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в феврале.

"Это первый случай сбития стратегического бомбардировщика системами противовоздушной обороны Украины. По всей вероятности, на сегодняшний день Россия потеряла по меньшей мере 100 боевых самолетов" , - подытожили аналитики британской разведки.

Россия потеряла по меньшей мере 100 боевых самолетов во время войны, — британская разведка - фото 1
Обновлен отчет британской разведки по ситуации на фронте. Фото: страница Минобороны Великобритании в Twitter

Напомним, Новини.LIVE показали кадры работы украинских защитников по Ту-22, которыми поделились в украинской разведке. Стратегический бомбардировщик был сбит на расстоянии 300 км.

При этом пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов заявил, что успешная операция по уничтожению российского бомбардировщика Ту-22М3 является лишь частью большего плана. Силы обороны Украины будут продолжать поражать врага и удивлять положительными результатами.

самолет
ППО
Великобритания
авиация

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