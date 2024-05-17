Почему РФ может использовать разведывательные дроны в Украине.

Российский беспилотник "Орлан". Фото: открытые источники

Российские войска могут проводить разведку в Украине с помощью беспилотников. Причиной тому отсутствие в Украине соответствующих систем противовоздушной обороны.

Об этом пишет ISW.

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"Российские войска могут проводить разведку с помощью беспилотников в глубоком украинском тылу из-за отсутствия в Украине ракет-перехватчиков ПВО", — говорится в отчете.

Так, Украина была вынуждена использовать свои небольшие запасы ракет класса "земля-воздух", что позволило российским разведывательным беспилотникам более свободно летать в ее тыловые районы, в частности, над Харьковом.

В институте считают, что уменьшение поставок заставило Украину принимать все более сложные решения по развертыванию ПВО над объектами критически важных объектов инфраструктуры в тылу или прифронтовых зонах.

"Хорошо обеспеченные украинские войска раньше были способны ограничить возможности российской разведки в течение большей части полномасштабного вторжения", — уточнили в ISW.

Наступление России на Харьковскую область

Российские войска проводили широкомасштабную воздушную кампанию против Харькова в рамках своих наступательных операций на севере и использовали планерные бомбы для обеспечения наземных маневров. Ранее россияне применяли их во время захвата Авдеевки Донецкой области.

В ISW подчеркнули, что украинские войска нуждаются в ракетах противовоздушной обороны западного производства, чтобы уничтожать российские разведывательные БпЛА в тылу и на передовой.

Ранее мы писали, что ночью российские войска атаковали дронами Украину. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 20 вражеских беспилотников.

Кроме того, представитель Государственного департамента США Ведант Пател заявил, что новый пакет финансовой помощи для Украины изменит ход действий на поле боя.