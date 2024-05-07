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Россия нанесла более 200 ударов по Сумщине за минувшие сутки — в полиции показали последствия

7 мая 2024 10:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россия нанесла более 200 ударов по Сумщине за минувшие сутки — в полиции показали последствия
Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Фото: Нацполиция
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 224 удара по территории Сумщины. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще четверо ранены.

Об этом сообщила Национальная полиция.

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Последствия обстрелов Сумщины

"За прошедшие сутки войска РФ открывали огонь по территории области. Всего зафиксировано 224 удара", — написали в полиции, говоря об атаках РФ.

Отмечается, что жертвой вражеских обстрелов стал один человек, еще четверо получили ранения, в том числе двое детей.

Всего повреждения получили десять частных домов, три частных домовладения, шесть многоквартирных домов, восемь транспортных средств, два здания элеватора, два админздания, объекты энергетической и критической инфраструктуры, имущество одного из предприятий, магазин и складское помещение.

Кроме того, оккупанты уничтожили ангар предприятия, также произошло возгорание резервуара с горюче-смазочными материалами.

Удар по Сумщине 6 мая
Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция
Обстрел Сумщины 6 мая
Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция
Обстрел Сумщины
Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

 

Напомним, 6 мая РФ нанесла авиационный удар по энергообъектам в Сумской области.

Позже стало известно, что соответствующие объекты перешли на резервное питание. Причина этого — массированная атака шахедов по городу.

война
полиция
россияне
Сумы
Сумская область
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оккупанты
война в Украине

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