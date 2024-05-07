Россия нанесла более 200 ударов по Сумщине за минувшие сутки — в полиции показали последствия

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 224 удара по территории Сумщины. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще четверо ранены.

Об этом сообщила Национальная полиция.

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Последствия обстрелов Сумщины

"За прошедшие сутки войска РФ открывали огонь по территории области. Всего зафиксировано 224 удара", — написали в полиции, говоря об атаках РФ.

Отмечается, что жертвой вражеских обстрелов стал один человек, еще четверо получили ранения, в том числе двое детей.

Всего повреждения получили десять частных домов, три частных домовладения, шесть многоквартирных домов, восемь транспортных средств, два здания элеватора, два админздания, объекты энергетической и критической инфраструктуры, имущество одного из предприятий, магазин и складское помещение.

Кроме того, оккупанты уничтожили ангар предприятия, также произошло возгорание резервуара с горюче-смазочными материалами.

Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

Напомним, 6 мая РФ нанесла авиационный удар по энергообъектам в Сумской области.

Позже стало известно, что соответствующие объекты перешли на резервное питание. Причина этого — массированная атака шахедов по городу.