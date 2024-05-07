Россия нанесла более 200 ударов по Сумщине за минувшие сутки — в полиции показали последствия
За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 224 удара по территории Сумщины. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще четверо ранены.
Об этом сообщила Национальная полиция.
Последствия обстрелов Сумщины
"За прошедшие сутки войска РФ открывали огонь по территории области. Всего зафиксировано 224 удара", — написали в полиции, говоря об атаках РФ.
Отмечается, что жертвой вражеских обстрелов стал один человек, еще четверо получили ранения, в том числе двое детей.
Всего повреждения получили десять частных домов, три частных домовладения, шесть многоквартирных домов, восемь транспортных средств, два здания элеватора, два админздания, объекты энергетической и критической инфраструктуры, имущество одного из предприятий, магазин и складское помещение.
Кроме того, оккупанты уничтожили ангар предприятия, также произошло возгорание резервуара с горюче-смазочными материалами.
Напомним, 6 мая РФ нанесла авиационный удар по энергообъектам в Сумской области.
Позже стало известно, что соответствующие объекты перешли на резервное питание. Причина этого — массированная атака шахедов по городу.
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