Росія зазнає колосальних втрат в Україні, однак москви це не стосується, — британська розвідка

Війна росії проти України та пов’язана з нею мобілізація майже не зачепила москву та Санкт-Петербург

Росія втрачає велику кількість військових в Україні, але масових втрат зазнали не всі російські регіони. Зокрема, такі великі міста як москва та Санкт-Петербург залишаються відносно неушкодженими в цьому плані.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Диспропорція у регіонах рф за втратами у війні

Війна росії проти України та пов’язана з нею мобілізація майже не зачепила москву та Санкт-Петербург, особливо їхні еліти, в той час, для віддалених регіонів характерний високий рівень втрат.

"Оскільки росія продовжує зазнавати надзвичайно великих втрат, наслідки різко відрізняються в різних регіонах росії. Пропорційно чисельності населення найбагатші міста Москва та Санкт-Петербург залишилися відносно неушкодженими", — йдеться у повідомленні.

Особливо це стосується родин еліти країни, зауважують в міністерстві.

"21 лютого 2023 року російські високопосадовці були сфотографовані в перших двох рядах аудиторії під час промови президента путіна про стан нації. Відомо, що в жодної з них діти не служать в армії", — підкреслюють в Міноборони королівства.

На цьому тлі у багатьох східних регіонах рф рівень смертності у відсотках від населення в 30+ разів вищий, ніж у москві. Окрім того, подекуди етнічні меншини зазнають найбільшого удару: зокрема, в Астрахані приблизно 75% втрат припадає на казахську та татарську меншини.

"Оскільки Міноборони росії намагається розв'язати проблему постійного дефіциту бойового персоналу, ізоляція заможніших і впливовіших елементів російського суспільства, швидше за все, залишатиметься головною проблемою", — вважають в міністерстві.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення рф втрати російської армії наближаються до 160 тисяч людей. Лише впродовж минулої доби, 11 березня, українські військові ліквідували 1090 російських солдатів.

Окрім того, армія ворога втрачає не лише простих солдатів, а й вищий та старший офіцерський склад. Загалом, з початку війни в Україні ліквідовано 1913 людей з вищого складу росії.