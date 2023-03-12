Россия несет колоссальные потери в Украине, однако москвы это не касается, — британская разведка

Война России против Украины и связанная с ней мобилизация почти не затронула Москву и Санкт-Петербург.

Россия теряет большое количество военных в Украине, но массовые потери понесли не все российские регионы. В частности, такие крупные города как москва и Санкт-Петербург остаются относительно невредимыми в этом плане.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Диспропорция в регионах россии по потерям в войне

Война россии против Украины и связанная с ней мобилизация почти не затронула москву и Санкт-Петербург, особенно их элиты, в то время для отдаленных регионов характерен высокий уровень потерь.

"Поскольку россия продолжает нести чрезвычайно большие потери, последствия резко отличаются в разных регионах россии. Пропорционально численности населения самые богатые города москва и Санкт-Петербург остались относительно невредимыми", — говорится в сообщении.

Особенно это касается семей элиты страны, отмечают в министерстве.

"21 февраля 2023 года российские чиновники были сфотографированы в первых двух рядах аудитории во время речи президента путина о состоянии нации. Известно, что ни в одной из них дети не служат в армии", — подчеркивают в Минобороны королевства.

На этом фоне во многих восточных регионах россии уровень смертности в процентах от населения в 30+ раз выше, чем в москве. Кроме того, иногда этнические меньшинства терпят наибольший удар: в частности, в Астрахани примерно 75% потерь приходится на казахское и татарское меньшинства.

"Поскольку Минобороны россии пытается решить проблему постоянного дефицита боевого персонала, изоляция более богатых и влиятельных элементов российского общества, скорее всего, будет оставаться главной проблемой", — считают в министерстве.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии потери российской армии приближаются к 160 тысячам человек. Только за прошедшие сутки, 11 марта, украинские военные ликвидировали 1090 российских солдат.

Кроме того, армия врага теряет не только простых солдат, но и высший и старший офицерский состав. Всего с начала войны в Украине ликвидировано 1913 человек из высшего состава россии.