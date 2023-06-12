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Росія зазнає значних втрат, шпиталь під Ростовом переповнений, — Генштаб

12 червня 2023 08:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росія зазнає значних втрат, шпиталь під Ростовом переповнений, — Генштаб
Поранені російські військові. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські військові переповнили шпиталь на території Ростовської області. Через брак персоналу у медичному закладі серйозно зросла смертність серед важкопоранених.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Втрати окупантів

Російські війська протягом останнього тижня зазнали серйозних втрат.

Зокрема, велика кількість окупантів була ліквідована чи виведена з бою на Бахмутському напрямку.

Переповнений шпиталь

За інформацією Генерального штабу ЗС України, до військового шпиталю в районі населеного пункту Персіанівка, що на території Ростовської області, прибуває щодня по 50 поранених російських військовослужбовців.

Шпиталь станом на цю хвилину уже переповнений.

Крім того, через дефіцит персоналу в шпиталі великий відсоток важкопоранених окупантів гине уже в медичному закладі.

Нагадаємо, що 10 червня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.

Додамо, що 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині. Над селищем вже майорить український прапор.

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