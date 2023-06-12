Росія зазнає значних втрат, шпиталь під Ростовом переповнений, — Генштаб
Російські військові переповнили шпиталь на території Ростовської області. Через брак персоналу у медичному закладі серйозно зросла смертність серед важкопоранених.
Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
Втрати окупантів
Російські війська протягом останнього тижня зазнали серйозних втрат.
Зокрема, велика кількість окупантів була ліквідована чи виведена з бою на Бахмутському напрямку.
Переповнений шпиталь
За інформацією Генерального штабу ЗС України, до військового шпиталю в районі населеного пункту Персіанівка, що на території Ростовської області, прибуває щодня по 50 поранених російських військовослужбовців.
Шпиталь станом на цю хвилину уже переповнений.
Крім того, через дефіцит персоналу в шпиталі великий відсоток важкопоранених окупантів гине уже в медичному закладі.
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Додамо, що 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині. Над селищем вже майорить український прапор.