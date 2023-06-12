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Россия несет значительные потери, госпиталь под Ростовом переполнен, — Генштаб

12 июня 2023 08:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россия несет значительные потери, госпиталь под Ростовом переполнен, — Генштаб
Ранены российские военные. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские военные переполнили госпиталь на территории Ростовской области. Из-за нехватки персонала в медицинском заведении серьезно возросла смертность среди тяжелораненых.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Потери окупантов

Российские войска в течение последней недели понесли серьезные потери.

В частности, большое количество окупантов было ликвидировано или выведено из боя на Бахмутском направлении.

Переполненный госпиталь

По информации Генерального штаба ВС Украины, в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка на территории Ростовской области прибывает ежедневно по 50 раненых российских военнослужащих.

Госпиталь по состоянию на эту минуту уже переполнен.

Кроме того, из-за дефицита персонала в госпитале большой процент тяжелораненых оккупантов погибает уже в медицинском учреждении.

Напомним, что 10 июня Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А Минобороны показало интригующее видео с Будановым.

Добавим, что 11 июня украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области. Над поселком уже развевается украинский флаг.

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