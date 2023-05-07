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Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" отримала розпорядження про видачу боєприпасів

7 травня 2023 12:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" отримала розпорядження про видачу боєприпасів
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: REUTERS/Yulia Morozova/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про отримання розпорядження про видачу боєприпасів. За його словами, "вагнерівцям" обіцяють велику кількість зброї. Головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії Сергій Суровікін буде буде курирувати діалог у рамках бойових дій ПВК.

Про це заявив Євген Пригожин.

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"Нам обіцяють дати боєприпаси та озброєння стільки, скільки нам потрібно для продовження подальших дій. Нам клянуться, що на фланзі буде виставлено все, щоб нас не підрізав противник", — сказав Пригожин.

За його словами, їм говорять про те, що вони можуть діяти в Бахмуті Донецької області так, як вважають за потрібне.

Суровікін куруватиме діалог в ухваленні рішень

Пригожин заявив, що головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії Сергій Суровікін буде ухвалювати всі рішення в рамках бойових дій ПВК "Вагнер" у взаємодії з Міністерством оборони.

"А це єдина людина із зіркою генерала армії, яка вміє воювати. Більше з цією зіркою жодної людини розумної немає", — додав Пригожин. 

Нагадаємо, нещодавня заява очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина та глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова може свідчити про те, що ці "союзники" готують підґрунтя задля звинувачення Міноборони РФ. Вони намагатимуться перекласти всю відповідальність за невдачу Росії в районі Бахмута на Шойгу.

Також ми писали, що речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що попри слова Євгена Пригожина про вихід із Бахмута, поки що головною атакувальною силою залишається ПВК "Вагнера". Наразі військ Кадирова там немає.

Додамо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виклав відео, в якому продемонстрував ряди трупів "вагнерівців" та облаяв військове керівництво РФ. Також у запеклому тоні скаржиться на брак боєприпасів.

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