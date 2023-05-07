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Сирський ухвалив оперативні рішення щодо оборони Бахмута та ураження "вагнерівців"

7 травня 2023 14:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сирський ухвалив оперативні рішення щодо оборони Бахмута та ураження "вагнерівців"
Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський та військові. Фото: t.me/militarymediacenter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський побував на сході. Він обговорив оборону міста Бахмут та дії для максимального ураження окупантів з ПВК "Вагнер".

Про це розповів Олександр Сирський у коментарі УНІАН.

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Ситуація в Бахмуті

Сирський наголосив, що завдяки активним діям українських військових противнику не вдається досягти намічених цілей у місті.

Вчора, 6 травня, він побував у районах ведення бойових дій та де зустрівся з командирами бойових частин.

Вони обговорили заходи для кращої оборони Бахмута й завдання максимального ураження "вагнерівцям". До того ж на місці було ухвалено необхідні оперативні рішення. 

Командувач східного угруповання військ зазначив, що не всі питання можна обговорити віддалено, тому спілкування наживо допомагає детально розібратись у ситуації та спланувати майбутні дії.

Сирський характеризує ситуацію на східному фронті як напружену, однак контрольовану. Він розповів, що російські окупанти останніми днями збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, а також почали використовувати удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

"Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії", — наголосив Сирський.

До того ж вчора, 6 травня, з нагоди Дня піхоти Сирський відзначив державними та відомчими нагородами, а також вручив цінні подарунки близько 170 бійцям східного фронту.

Сырский и военные
Сирський та військовий. Фото: t.me/militarymediacenter
Сырский и военные
Сирський та військові. Фото: t.me/militarymediacenter
Сырский и военные
Сирський та військові. Фото: t.me/militarymediacenter

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про отримання розпорядження про видачу боєприпасів. За його словами, "вагнерівцям" обіцяють велику кількість зброї. Головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії Сергій Суровікін буде курувати діалог у рамках бойових дій ПВК.

Також ми писали, що речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що попри слова Євгена Пригожина про вихід із Бахмута, поки що головною атакувальною силою залишається ПВК "Вагнера". Наразі військ Кадирова там немає.

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