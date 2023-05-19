Ракетная атака на Украину сегодня: анализ

Пуск ракеты "Калибр" с моря. Фото: росСМИ

В ночь на пятницу, 19 мая, Россия в очередной раз выпустила по Украине десятки иранских дронов и 6 крылатых ракет типа "Калибр". Зафиксированы пуски 22 "шахедов" и шести "Калибров". ПВО сбила 3 ракеты и 16 дронов. Это была уже десятая воздушная атака Украины в последние 19 дней мая.

Чем она отличалась от предыдущих — читайте в Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько дронов выпустила Россия по Украине

По официальной информации Воздушного командования, в ночь на пятницу, 19 мая 2023 года, российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море. Были зафиксированы пуски 22 "шахедов" и 6 "Калибров".

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных Сил ВС Украины были уничтожены 3 крылатые ракеты и 16 ударных дронов.

Воздушная атака по территории Украины 19 мая. Фото: FB Воздушные Силы

В частности, были сбиты все воздушные цели на подлете в Киев. Разрушений и пострадавших нет. Вражеские дроны также атаковали Львовщину, были нацелены на объект критической инфраструктуры города, но были сбиты.

"Не все цели были сбиты, но работу противовоздушной обороны можно считать успешной. Враг атаковал Украину по разным направлениям: с кораблей с Черного моря, а также "шахедами" с северного и юго-западного направления. Он все еще продолжает производить ракеты и будет искать разные пути для пополнения арсенала, который потратил на наш энергетический сектор. Но таких ударов, как были осенью и зимой, вряд ли следует ожидать. Противник не может позволить себе такого массированного использования", — в эфире телемарафона отметил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

Россия все еще производит ракеты: как ей это удается

Россияне действительно имеют возможность ежемесячно пополнять свой ракетный боекомплект и будут атаковать ими территорию Украины до окончания войны, в комментарии Новини.LIVE отметил военный эксперт Александр Коваленко. По его словам, даже после войны враг может прибегнуть к какой-то воздушной атаке в качестве провокации.

Александр Коваленко. Фото: Facebook

"Как в России могут закончиться ракеты, если у них есть производство? Они ежемесячно могут накапливать боекомплект, компенсировать его и т.д. Дроны они получают от Ирана, где также стабильно работает их производство. К сожалению, эти средства поражения всегда будут у врага. Другой вопрос — как он будет их использовать", — подчеркнул Коваленко.

Сбитая российская ракета "Калибр" во время атаки 18 мая. Фото: Reuters

По его словам, россияне отошли от практики массированных ударов и переключились на ночные атаки с меньшим количеством ракет. К примеру, до 30 штук на раз. Они могут сохранять такой уровень тактики, а могут изменить ее. Но это будет скорее адаптацией к условиям, в которых находится враг.

"Почему ракеты летят ночью? Потому что в темное время суток не работают некоторые средства сопровождения и фиксации вражеских объектов. Поэтому противовоздушная оборона ночью имеет меньшую эффективность. Враг пытается этим воспользоваться, чтобы повысить свои шансы на ее прорыв. По Киеву им это не удается и это значит, что вокруг столицы образцовая ПВО. Надеюсь, такая будет вокруг остальных украинских городов", — подытожил Коваленко.

Российские ракеты "Калибр" во время одного из запусков по Украине. Фото: росСМИ

Сколько ракет в месяц производит Россия

В украинской разведке отметили, что россияне действительно исчерпали значительный запас ракетного вооружения. Однако им удается завозить комплектующие для производства ракетного вооружения и наладить производство, даже несмотря на международные санкции.

В комментарии РБК-Украина заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что обломки выпущенных ракет по Украине указывают: они изготовлены в первом квартале 2023 года.

Российская аэробалистическая ракета "Кинжал". Фото: росСМИ

"По меньшей мере, дважды в месяц они завозят "Калибры" в оккупированный Крым. Их производят около 25 штук в месяц. Кроме этого еще 35 единиц крылатых ракет Х-101, 2 "Кинжала" и 5 баллистических ракет "Искандер-М", — уточнил Скибицкий.

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, в ближайшее время Россия продолжит воздушные атаки по территории Украины, поскольку все еще располагает ресурсом для таких действий. Ее цель — заставить Украину отказаться от контрнаступления, уменьшить интенсивность его подготовки и давления на свою линию фронта.

В Воздушных Силах также считают, что Украина должна усиливать свою противовоздушную оборону, ведь от врага можно ожидать любых неприятных сюрпризов.