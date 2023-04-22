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Росія знову атакувала Україну дронами: Повітряні сили збили 4 "шахеди"

22 квітня 2023 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія знову атакувала Україну дронами: Повітряні сили збили 4 "шахеди"
Збройні сили України. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У п'ятницю ввечері, 21 квітня, Росія атакувала Україну дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Вдалося збити чотири з п'яти безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

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Деталі

Зазначається, що близько 19.00 відбулась атака "Шахедами" з південно-східного напрямку.

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил у взаємодії з ППО Національної гвардії України знищено чотири із п’яти "шахедів", — йдеться в повідомленні Повітряних сил.

 

Нагадаємо, що вчора, 21 квітня, у Запоріжжі пролунали два вибухи. Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив про роботу ППО.

Також ми повідомляли, що російські окупаційні війська за добу убили одного мирного мешканця Донецької області. Ще одна людина зазнала поранень.

Раніше ми писали, що протягом минулої доби військові РФ продовжували обстрілювати Харківську область. Під ворожим вогнем опинилися прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Додамо, що вчора, 21 квітня, російські окупанти атакували Полтавський район. Ворожі війська використовували безпілотні літальні апарати.

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