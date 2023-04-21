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Росіяни з БпЛА обстріляли Полтавський район: що відомо

21 квітня 2023 07:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни з БпЛА обстріляли Полтавський район: що відомо
Російський окупант поряд із БпЛА. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 21 квітня, російські окупанти атакували Полтавський район. Ворожі війська використовували безпілотні літальні апарати.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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"Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури", — розповів Лунін.

Наразі рятувальники ліквідовують пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу. Попередньо постраждалих немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти Російської Федерації продовжували обстрілювати територію України. Загалом вони здійснили 23 авіаційних удари.

Також ми писали, що внаслідок російських обстрілів вчора, 20 квітня, загинули двоє мирних жителів Запорізької області. Ще одна людина отримала поранення. 

Додамо, російські окупанти обстріляли житловий будинок у Вугледарі Донецької області. Ворог використовував авіацію. З-під завалів вдалося дістати жінку. 

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