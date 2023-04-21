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Синєгубов розповів про нові обстріли окупантів Харківської області

21 квітня 2023 09:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Синєгубов розповів про нові обстріли окупантів Харківської області
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: пресслужба ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом минулої доби військові РФ продовжували обстрілювати Харківську область. Під ворожим вогнем опинилися прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Окупанти атакували Козачу Лопань, Гоптівку, Куп'янськ, Дворічне, Вовчанськ та інші населені пункти. 

"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше два приватних домоволодіння, сталися пожежі. Крім того, ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по смт Дворічна та селі Кучерівка Куп'янського району. На щастя, без постраждалих", — розповів Синєгубов.

Він також повідомив, що триває розмінування. Загалом за минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близько 12,7 га території та знешкодили 105 вибухонебезпечних предметів.

Синєгубов наголосив, що на лінії зіткнення тривають бойові дії.

"Наші захисники надійно тримають позиції та продовжують нищити російських окупантів. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на перемогу!" — додав Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, російські окупанти атакували Полтавський район. Ворожі війська використовували безпілотні літальні апарати.

Також ми писали, що протягом минулої доби окупанти Російської Федерації продовжували обстрілювати територію України. Загалом вони здійснили 23 авіаційних удари.

Додамо, протягом минулої доби російські окупанти здійснили 63 обстріли Херсонської області. Вони поцілили у житлові квартали.

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