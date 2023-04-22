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Россия снова атаковала Украину дронами: Воздушные силы сбили 4 "шахеды"

22 апреля 2023 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия снова атаковала Украину дронами: Воздушные силы сбили 4 "шахеды"
Вооруженные силы Украины. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В пятницу вечером, 21 апреля, Россия атаковала Украину дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Удалось сбить четыре из пяти беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Подробности

Отмечается, что около 19:00 произошла атака "шахедами" с юго-восточного направления.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожены четыре из пяти "шахедов", — говорится в сообщении Воздушных сил.

 

Напомним, что вчера, 21 апреля, в Запорожье прогремели два взрыва. Руководитель ОП Андрей Ермак отметил работу ПВО.

Также мы сообщали, что российские оккупационные войска за прошедшие сутки убили одного мирного жителя Донецкой области. Еще один человек получил ранения.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки военные РФ продолжали обстреливать Харьковскую область. Под вражеским огнем оказались прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Добавим, что вчера, 21 апреля, российские оккупанты атаковали Полтавский район. Вражеские войска использовали беспилотные летательные аппараты.

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