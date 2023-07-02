Россия снова стягивает войска в Бахмут, — ISW

Российские оккупационные войска. Фото: росСМИ

Россия снова стягивает свои войска на Бахмутское направление. Они опрокидывают силы из других частей Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Ранее спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что российские войска недавно перебросили неопределенный полк ВДВ РФ с Лиманского направления (район к западу от Кременной) на Бахмутское направление.

Отмечается, что на геолокационных кадрах, опубликованных 30 июня, видно, как 137-й гвардейский воздушно-десантный полк (106-я воздушно-десантная дивизия) уходит к югу от Раздолевки (18 км к северу от Бахмута). Сами же россияне заявляли, что подразделения 98-й дивизии ВДВ сейчас действуют на Бахмутском направлении.

Череватый сообщил, что российские силы заменили полк ВДВ на Лиманском направлении неопределенными силами территориальной обороны, указывая на то, что российские силы, возможно, передислоцируют больше элитных подразделений в район Бахмута и заменяют элитные подразделения более низкими формированиями. В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также сообщила, что российские войска в течение недели после начала контрнаступления украинских войск 4 июня перебросили часть своих наиболее боеспособных частей из Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское направления.

Зачем россиянам Бахмут

Украинская сторона предположила, что российские войска, возможно, сосредотачивают элитные силы в районе Бахмута, чтобы сохранить информационную победу в результате захвата Бахмута 21 мая.

"Если российское подкрепление, уже направленное в Бахмут, будет недостаточным для содержания российских достижений в этом районе, российское командование может столкнуться с тяжелым выбором относительно того, рискнуть ли создать серьезную уязвимость в Херсонской или Луганской областях, или начать отводить силы с юга Украины", — цитируют слова Череватого аналитики.

Напомним, 1 июля на российском пропагандистском "Первом канале" заявили, что Бахмут "уже не является важным городом" на фронте. Также там усомнились в эффективности ЧВК "Вагнер".

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о прогрессе на Бахмутском направлении. Также он демонстрировал результаты военных действий, включая уничтожение вражеского миномета "Васильок" и состав боеприпасов.