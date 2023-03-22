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Росіяни атакують Херсон: що відомо

22 березня 2023 13:39
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росіяни щодня обстрілюють Херсон та область
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Херсоні 22 березня пролунали потужні вибухи. Влада підтверджує обстріл міста з боку російських окупантів.

Про це заявив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

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Що відомо

"Так, близько години тому почався обстріл Херсона. Зараз наші (військові. — Ред.) активно відповідають... Зараз ми чуємо і "виходи", і свист снарядів, які летять над нами", — зазначив він.

За даними місцевих Telegram-каналів, у Херсоні чули серію потужних вибухів. Поки наслідки ударів окупантів невідомі.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки.

Також у ніч проти 22 березня армія росії вчергове атакувала дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві. За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки було частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Фото: Reuters

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