Росіяни атакують Херсон: що відомо

Росіяни щодня обстрілюють Херсон та область

У Херсоні 22 березня пролунали потужні вибухи. Влада підтверджує обстріл міста з боку російських окупантів.

Про це заявив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

Що відомо

"Так, близько години тому почався обстріл Херсона. Зараз наші (військові. — Ред.) активно відповідають... Зараз ми чуємо і "виходи", і свист снарядів, які летять над нами", — зазначив він.

За даними місцевих Telegram-каналів, у Херсоні чули серію потужних вибухів. Поки наслідки ударів окупантів невідомі.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки.

Також у ніч проти 22 березня армія росії вчергове атакувала дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві. За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки було частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Фото: Reuters