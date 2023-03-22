Россияне атакуют Херсон: что известно

Россияне ежедневно обстреливают Херсон и область

В Херсоне 22 марта прогремели мощные взрывы. Власти подтверждают обстрел города со стороны российских оккупантов.

Об этом заявил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

Что известно

"Да, около часа назад начался обстрел Херсона. Сразу наши (военные, — ред.) активно отвечают... Сейчас мы слышим и "выходы", и свист летящих над нами снарядов", — отметил он.

По данным местных Telegram-каналов, в Херсоне слышали серию мощных взрывов. Пока последствия ударов оккупантов неизвестны.

Напомним, сегодня российские кафиры обстреляли Запорожье, в результате чего повреждены многоэтажки.

Также в ночь на 22 марта армия россии в очередной раз атаковала дронами Киевскую область. Один из враждебных БПЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве. По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки был частично разрушен четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.

Фото: Reuters