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Россияне атакуют Херсон: стало известно о количестве погибших и раненых в результате обстрела

31 июля 2023 18:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне обстреляли Херсон 31 июля: сколько людей погибло и пострадало
Последствия обстрелов Херсона 31 июля. Фото: Александр Прокудин\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 31 июля, российские террористы с самого утра обстреливают Херсон. По состоянию на данный момент известно о 4 погибших и 17 раненых.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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По словам Ермака, российские оккупанты атакуют жилые кварталы — больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города.

В результате террористической атаки 4 человека погибли, еще 17 пострадали. Самой молодой травмированной девушке всего 16 лет. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

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Сообщение Ермака. Фото: скриншот

В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что такая интенсивность обстрелов связана с ротацией российских войск на Левобережье.

Напомним, сегодня, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Вражеские ракеты попали в многоэтажку и учебное заведение.

Также мы писали, что российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, 31 июля утром из-за обстрелов в Херсоне погиб гражданский.

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