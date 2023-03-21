Росіяни атакували Часів Яр: пошкоджено два десятки будинків, є загиблі
Війська росії 21 березня обстріляли місто Часів Яр на Донеччині поблизу Бахмута. Внаслідок обстрілів пошкоджені більш як два десятки будинків — понад 10 приватних, багатоповерхівки, школа.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.
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Наслідки обстрілів
"Сьогодні Часів Яр не тільки постраждав. Росіяни руйнують, фактично знищують моє місто. Стріляють всім підряд", — розповів Чаус.
Речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва повідомила, що на 17:00 правоохоронці з'ясували, що внаслідок численних обстрілів міста пошкоджені близько 15 приватних та багатоповерхових житлових будинків.
"Наразі відомо про подружню літню пару, яка загинула внаслідок влучання снаряда у їхній будинок", — розказала Мєдвєдєва.
За даними речниці прокуратури, житель багатоквартирного будинку отримав поранення. Його госпіталізували.
Мєдвєдєва також розповіла, що попередньо обстріл вівся з РСЗВ "Торнадо". Правоохоронці розпочали досудове розслідування ч.2. ст. 438.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак також показав фото наслідків обстрілу міста Часів Яр.
"Терор міст продовжується. Єдиний вихід – перемога", — наголосив він.
Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію Донецької області. У Бахмуті та Костянтинівці 20 березня були зафіксовані поранення у мирних мешканців.
Також повідомлялося, що 18 березня внаслідок ракетного удару по Краматорську загинуло щонайменше дві людини, десятеро отримали поранення.