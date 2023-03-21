Росіяни атакували Часів Яр: пошкоджено два десятки будинків, є загиблі

Наслідки обстрілів міста Часів Яр

Війська росії 21 березня обстріляли місто Часів Яр на Донеччині поблизу Бахмута. Внаслідок обстрілів пошкоджені більш як два десятки будинків — понад 10 приватних, багатоповерхівки, школа.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.

Наслідки обстрілів

"Сьогодні Часів Яр не тільки постраждав. Росіяни руйнують, фактично знищують моє місто. Стріляють всім підряд", — розповів Чаус.

Речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва повідомила, що на 17:00 правоохоронці з'ясували, що внаслідок численних обстрілів міста пошкоджені близько 15 приватних та багатоповерхових житлових будинків.

"Наразі відомо про подружню літню пару, яка загинула внаслідок влучання снаряда у їхній будинок", — розказала Мєдвєдєва.

За даними речниці прокуратури, житель багатоквартирного будинку отримав поранення. Його госпіталізували.

Мєдвєдєва також розповіла, що попередньо обстріл вівся з РСЗВ "Торнадо". Правоохоронці розпочали досудове розслідування ч.2. ст. 438.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також показав фото наслідків обстрілу міста Часів Яр.

"Терор міст продовжується. Єдиний вихід – перемога", — наголосив він.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію Донецької області. У Бахмуті та Костянтинівці 20 березня були зафіксовані поранення у мирних мешканців.

Також повідомлялося, що 18 березня внаслідок ракетного удару по Краматорську загинуло щонайменше дві людини, десятеро отримали поранення.