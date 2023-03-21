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Россияне атаковали Часов Яр: повреждены два десятка домов, есть погибшие

21 марта 2023 18:37
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Последствия обстрелов города Часов Яр
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Войска россии 21 марта обстреляли город Часов Яр в Донецкой области близ Бахмута. В результате обстрелов повреждены более двух десятков домов — более 10 частных, многоэтажки, школа.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Временного Яра Сергей Чаус.

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Последствия обстрелов

"Сегодня Часов Яр не только пострадал. Россияне разрушают, фактически уничтожают мой город. Стреляют всем подряд", — рассказал Чаус.

Представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева сообщила, что на 17:00 правоохранители выяснили, что в результате многочисленных обстрелов города повреждены около 15 частных и многоэтажных жилых домов.

"В настоящее время известно о пожилой супружеской  паре, которая погибла в результате попадания снаряда в их дом", — рассказала Медведева.

Обстрел Времен Яр 21 марта

По данным пресс-секретаря прокуратуры, житель многоквартирного дома получил ранения. Его госпитализировали.

Медведева также рассказала, что предварительно обстрел велся из РСЗО "Торнадо". Правоохранители начали досудебное расследование ч.2. ст. 438.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также показал фото последствий обстрела города Часов Яр.

"Террор городов продолжается. Единственный выход — победа", — подчеркнул он.

Времен Яр обстрел 21 марта

Напомним, российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Донецкой области. В Бахмуте и Константиновке 20 марта были зафиксированы ранения у мирных жителей.

Также сообщалось, что 18 марта в результате ракетного удара по Краматорску погибли по меньшей мере два человека, десять получили ранения.

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