Наслідки російської атаки по центру Херсона — пошкоджені багатоповерхівки, лікарні і заклади освіти

Наслідки руйнувань на Херсонщині. Фото: ДСНС

Російська армія атакувала центральну частину Херсона. Постраждали 19 людей, зруйновані житлові будинки, заклади освіти і охорони здоров'я, палали автівки.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Також про руйнування пише пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в середу, 15 травня.

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Загарбники атакували обласний центр з авіації

Сьогодні росіяни вдарили по центру Херсона з авіації. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, заклади освіти і охорони здоров'я, а також автівки.

Дві пожежі у багатоквартирних будинках вдалося швидко ліквідувати, кажуть в ДСНС.

Ще в одному будинку було заблоковано людей. Рятувальники витягли з-під завалів трьох дітей та жінку й передали їх медикам.

Внаслідок авіаудару у Херсоні отримали поранення 19 людей. За життя трьох тяжких постраждалих наразі борються медики.

Нагадаємо, російські загарбники не припиняли обстрілювати Херсон та область у вівторок, 14 травня. За минулу добу під прицілом ворога опинилися житлові квартали населених пунктів регіону. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також увечері 14 травня вибухи лунали у Харкові. В ОВА повідомили про ракетний обстріл.

Перед цим того ж дня росіяни вдарили керованими авіабомбами по житловій багатоповерхівці в центрі міста. Станом на вечір було відомо, що внаслідок цієї атаки постраждали 20 людей, серед яких троє дітей.