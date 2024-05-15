Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни атакували центр Херсона — постраждали 19 осіб, є серйозні руйнування arrow

Росіяни атакували центр Херсона — постраждали 19 осіб, є серйозні руйнування

15 травня 2024 20:21
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Наслідки російської атаки по центру Херсона — пошкоджені багатоповерхівки, лікарні і заклади освіти
Наслідки руйнувань на Херсонщині. Фото: ДСНС
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Російська армія атакувала центральну частину Херсона. Постраждали 19 людей, зруйновані житлові будинки, заклади освіти і  охорони здоров'я, палали автівки.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Також про руйнування пише пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в середу, 15 травня.

Читайте також:

 

Загарбники атакували обласний центр з авіації

Сьогодні росіяни вдарили по центру Херсона з авіації. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, заклади освіти і охорони здоров'я, а також автівки.

Дві пожежі у багатоквартирних будинках вдалося швидко ліквідувати, кажуть в ДСНС.

Ще в одному будинку було заблоковано людей. Рятувальники витягли з-під завалів трьох дітей та жінку й передали їх медикам.

Внаслідок авіаудару у Херсоні отримали поранення 19 людей. За життя трьох тяжких постраждалих наразі борються медики.

Нагадаємо, російські загарбники не припиняли обстрілювати Херсон та область у вівторок, 14 травня. За минулу добу під прицілом ворога опинилися житлові квартали населених пунктів регіону. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також увечері 14 травня вибухи лунали у Харкові. В ОВА повідомили про ракетний обстріл. 

Перед цим того ж дня росіяни вдарили керованими авіабомбами по житловій багатоповерхівці в центрі міста. Станом на вечір було відомо, що внаслідок цієї атаки постраждали 20 людей, серед яких троє дітей.

російські війська
Херсон
ДСНС
Херсонська область
рятувальники
війна в Україні
атака
поранення
авіабомба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників