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Россияне атаковали центр Херсона — пострадали 19 человек, есть серьезные разрушения

15 мая 2024 20:21
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Последствия российской атаки по центру Херсона — повреждены многоэтажки, больницы и учебные заведения
Последствия разрушений в Херсонской области. Фото: ГСЧС
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Российская армия атаковала центральную часть Херсона. Пострадали 19 человек, разрушены жилые дома, учебные заведения и здравоохранения, пылали автомобили.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Также о разрушении пишет пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в среду, 15 мая.

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Сегодня россияне ударили по центру Херсона из авиации. Повреждены многоквартирные и частные дома, учебные заведения и здравоохранения, а также автомобили.

Два пожара в многоквартирных домах удалось быстро ликвидировать, говорят в ГСЧС.

Еще в одном доме были заблокированы люди. Спасатели извлекли из-под завалов троих детей и женщину и передали их медикам.

В результате авиаудара в Херсоне получили ранения 19 человек. За жизнь трех тяжелых пострадавших борются медики.

Напомним, российские захватчики не перестали обстреливать Херсон и область во вторник, 14 мая. За минувшие сутки под прицелом врага оказались жилые кварталы населённых пунктов региона. В результате вражеских атак один человек погиб, еще один получил ранения.

Также вечером 14 мая взрывы раздавались в Харькове. В ОВА сообщили о ракетных обстрелах.

Перед этим в тот же день россияне ударили управляемыми авиабомбами по жилой многоэтажке в центре города. По состоянию на вечер было известно, что в результате этой атаки пострадали 20 человек, среди которых трое детей.

российские войска
Херсон
ГСЧС
Херсонская область
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война в Украине
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авиабомба

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