Окупанти ракетами атакували Авдіївку: пошкоджено будівлі

Наслідки російського обстрілу

Сьогодні, 1 квітня, російські окупанти обстріляли Авдіївку Донецької області. Противник завдав ракетного авіаудару.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

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Перша ворожа ракета влучила в адміністративну будівлю, а друга — в інфраструктурний об'єкт.

"Люди перебували в укритті, обійшлося без жертв та постраждалих", — розповів Єрмак.

Нагадаємо, Авдіївка на Донеччині є критично важливою для ворога, тому російські війська намагаються взяти місто у "кільце". Ситуація в Авдіївці може стати другим Бахмутом.

Також ми писали, що російське військове керівництво, ймовірно, залучило до наступу на Авдіївку обмежену кількість висококваліфікованих підрозділів групи "Вагнер". Вони намагаються закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.

Додамо, продовження наступальних операцій рф навколо Бахмута та Авдіївки, а також вздовж луганської та західної донецької лінії фронту є ще одним показником того, що путін залишається відданим перемозі в тривалій війні, результат якої значною мірою визначається військовими реаліями на місці. Тепер ці атаки стали не просто безглуздими, а й фактично шкідливими для підготовки росії до наступної фази цієї війни.