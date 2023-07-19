Россияне атаковали Житомирщину дронами: в ОВА сообщили о повреждениях
Утром 19 июля российские террористы атаковали Житомирщину дронами-камикадзе. В результате атаки поврежден инфраструктурный объект.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Обстрелы Житомирщины
Кроме этого, по словам Бунечко, есть повреждения некоторых частных хозяйств.
"По предварительной информации в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, жертв в результате террористической атаки нет. Масштабы повреждений уточняются.
Напомним, в ночь на 19 июля около часа ночи были зафиксированы пуски ракет "Калибр" из Черного моря, что представляло опасность для юга страны.
Добавим, что этой же ночью неоднократно слышались взрывы в Запорожье.
Также прозвучала серия взрывов в Одессе.