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Россияне атаковали Житомирщину дронами: в ОВА сообщили о повреждениях

19 июля 2023 08:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне атаковали Житомирщину дронами: в ОВА сообщили о повреждениях
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром 19 июля российские террористы атаковали Житомирщину дронами-камикадзе. В результате атаки поврежден инфраструктурный объект.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

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Кроме этого, по словам Бунечко, есть повреждения некоторых частных хозяйств.

"По предварительной информации в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв в результате террористической атаки нет. Масштабы повреждений уточняются.

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Сообщение Виталия Бунечко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 19 июля около часа ночи были зафиксированы пуски ракет "Калибр" из Черного моря, что представляло опасность для юга страны.

Добавим, что этой же ночью неоднократно слышались взрывы в Запорожье.

Также прозвучала серия взрывов в Одессе.

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