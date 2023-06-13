Росіяни брешуть та перебільшують українські втрати: емоційне звернення Маркуса

Cержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус. Фото: Сержант Маркус\Telegram

Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус ("Маґура") записав емоційне звернення до українців. Він зазначив, що росіяни брешуть і надто перебільшують українські втрати.

Відповідне звернення Валерій Маркус опублікував на своєму Telegram-каналі.

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Росіяни брешуть

"Яскравий приклад їх брехні: в перший же день, коли вони заявляли, що в нас вже розбита бригада, що в нас 350 загиблих і бригади немає, у нас було п'ять загиблих. Це яскравий приклад, наскільки вони брешуть", — стверджує Маркус.

І закликає українців не вірити інформації, яку поширюють росіяни і тим паче не нести її в українське інформаційне середовище.

За його словами, Сили оборони зараз активно наступають. Водночас противник перебуває в обороні і несе дуже великі втрати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учора, 12 червня, українська армія провела успішні контратаки на трьох напрямках фронту. Через успіхи наших захисників росіяни намагаються атакувати у відповідь.

Додамо, що у ЗСУ розповіли, як звільняли Благодатне від окупантів. Там повідомляють, що окупанти опирались до останнього, проте українські бійці прорвали оборону та взяли їх у кільце.

До того ж 12 червня ЗСУ вдалось звільнити Сторожеве, що на Донеччині. Над селищем майорить український прапор.