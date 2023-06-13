Россияне врут и преувеличивают украинские потери: эмоциональное обращение Маркуса

Cержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус. Фото: Сержант Маркус\Telegram

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус ("Магура") записал эмоциональное обращение к украинцам. Он отметил, что россияне врут и слишком преувеличивают украинские потери.

Соответствующее обращение Валерий Маркус опубликовал на своем Telegram-канале.

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Россияне врут

"Яркий пример их лжи: в первый же день, когда они заявляли, что у нас уже разбита бригада, что у нас 350 погибших и бригады нет, у нас было 5 погибших. Это яркий пример насколько они лгут", — утверждает Маркус.

И призывает украинцев не верить информации, распространяемой россиянами и тем более не нести ее в украинскую информационную среду.

По его словам, силы обороны сейчас активно наступают. В то же время противник находится в обороне и несет очень большие потери.

Напомним, ранее мы писали, что вчера, 12 июня, украинская армия провела успешные контратаки по трем направлениям фронта. Из-за успехов наших защитников россияне пытаются атаковать в ответ.

Добавим, что в ВСУ рассказали, как освобождали Благодатное от оккупантов. Там сообщают, что оккупанты опирались до последнего, однако украинские бойцы прорвали оборону и взяли их в кольцо.

К тому же 12 июня ВСУ удалось освободить Сторожевое Донецкой области. Над поселком развевается украинский флаг.