Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне врут и преувеличивают украинские потери: эмоциональное обращение Маркуса arrow

Россияне врут и преувеличивают украинские потери: эмоциональное обращение Маркуса

13 июня 2023 09:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне врут и преувеличивают украинские потери: эмоциональное обращение Маркуса
Cержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус. Фото: Сержант Маркус\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус ("Магура") записал эмоциональное обращение к украинцам. Он отметил, что россияне врут и слишком преувеличивают украинские потери.

Соответствующее обращение Валерий Маркус опубликовал на своем Telegram-канале.

Читайте также:

Россияне врут

"Яркий пример их лжи: в первый же день, когда они заявляли, что у нас уже разбита бригада, что у нас 350 погибших и бригады нет, у нас было 5 погибших. Это яркий пример насколько они лгут", — утверждает Маркус.

И призывает украинцев не верить информации, распространяемой россиянами и тем более не нести ее в украинскую информационную среду.

По его словам, силы обороны сейчас активно наступают. В то же время противник находится в обороне и несет очень большие потери.

Напомним, ранее мы писали, что вчера, 12 июня, украинская армия провела успешные контратаки по трем направлениям фронта. Из-за успехов наших защитников россияне пытаются атаковать в ответ.

Добавим, что в ВСУ рассказали, как освобождали Благодатное от оккупантов. Там сообщают, что оккупанты опирались до последнего, однако украинские бойцы прорвали оборону и взяли их в кольцо.

К тому же 12 июня ВСУ удалось освободить Сторожевое Донецкой области. Над поселком развевается украинский флаг.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас