Росіяни "денацифікували" гімназію на Запоріжжі
Сьогодні вночі, 2 липня, російські окупанти обстріляли селище Комишуваха на Запоріжжі. Загарбники зруйнували гімназію, в якій навчалися близько 700 дітей.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Обстріл гімназії на Запоріжжі
У школі також був "пункт незламності". На території гімназії вибухнули три ворожі ракети. За попередньою інформацією, це були С-300.
Голова Комишувахи Юрій Карапетян розповів, що люди не постраждали. За його словами, на території гімназії жодних військових немає.
Нагадаємо, сьогодні, 2 липня, російські окупанти вкотре обстріляли місто Херсон. Вони влучили у багатоповерхівку. До того ж під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування.
Також ми писали, що у ніч проти 2 липня після нетривалої перерви окупанти атакували Київщину дронами. Українська ППО збили усі ворожі цілі, проте через падіння уламків постраждала одна людина.
Додамо, 1 липня російські окупанти обстріляли прифронтові громади Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені.