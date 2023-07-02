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Росіяни "денацифікували" гімназію на Запоріжжі

2 липня 2023 14:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни "денацифікували" гімназію на Запоріжжі
Зруйнована гімназія на Запоріжжі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 2 липня, російські окупанти обстріляли селище Комишуваха на Запоріжжі. Загарбники зруйнували гімназію, в якій навчалися близько 700 дітей.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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У школі також був "пункт незламності". На території гімназії вибухнули три ворожі ракети. За попередньою інформацією, це були С-300. 

Голова Комишувахи Юрій Карапетян розповів, що люди не постраждали. За його словами, на території гімназії жодних військових немає.

Нагадаємо, сьогодні, 2 липня, російські окупанти вкотре обстріляли місто Херсон. Вони влучили у багатоповерхівку. До того ж під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування.  

Також ми писали, що у ніч проти 2 липня після нетривалої перерви окупанти атакували Київщину дронами. Українська ППО збили усі ворожі цілі, проте через падіння уламків постраждала одна людина.

Додамо, 1 липня російські окупанти обстріляли прифронтові громади Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені. 

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