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Россияне "денацифицировали" гимназию на Запорожье

2 июля 2023 14:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне "денацифицировали" гимназию на Запорожье
Разрушенная гимназия на Запорожье. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 2 июля, российские оккупанты обстреляли поселок Камышеваха на Запорожье. Захватчики разрушили гимназию, в которой обучалось около 700 детей.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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В школе также был "пункт несокрушимости". На территории гимназии взорвались три вражеские ракеты. По предварительной информации, это были С-300.

Глава Камышевахи Юрий Карапетян рассказал, что люди не пострадали. По его словам, на территории гимназии никаких военных нет.

Напомним, сегодня, 2 июля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон. Они попали в многоэтажку. К тому же под вражеским огнем оказалась аптека и общепит.

Также мы писали, что в ночь на 2 июля после непродолжительного перерыва оккупанты атаковали Киевщину дронами. Украинская ПВО сбила все вражеские цели, однако из-за падения обломков пострадал один человек.

Добавим, 1 июля российские оккупанты обстреляли прифронтовые громады Запорожской области. В результате вражеской атаки есть погибший и раненые.

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