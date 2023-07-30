Россияне глушат Starlink на "нуле": Мадяр объяснил, чем это опасно

Starlink на передовой. Фото: google

Армия РФ получила технологию, благодаря которой сможет глушить Starlink на "нуле". Сейчас оккупанты испытывают и готовят ее к промышленному производству.

Об этом сообщил командир роты ударных БпАК "Птицы Мадяра" 59-й ОМПБр Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

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По словам командира, российские войска испытывают системы, работающие в Ku-диапазоне. Однако Мадяр убежден, что это лишь вопрос времени и впоследствии россияне смогут это делать с системеми Ka-диапазона.

Военный подчеркнул, что Starlink — очень важная вещь на фронте.

"Зачем это здесь? Чтобы больше специалистов с клепкой морщили мозг над унифицированными способами противодействия. Фронт без Старлинка — существенно сложнее, чем даже фронт без F-16. Слепнет и глохнет", — написал военный.

Сообщение военного. Фото: скриншот

Напомним, вечером, 29 июля, в нескольких северных областях Украины звучала воздушная тревога. Российские террористы обстреляли город Сумы.

Также мы писали, что в результате ракетных обстрелов Запорожья 29 июля погибли два человека. Российская ракета попала по открытой местности.