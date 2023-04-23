Россияне готовятся начать призыв в армию в оккупированной Запорожской области

Российский военный в оккупированном Мелитополе. Фото: российские СМИ

Военные России ищут в селах под Мелитополем молодых мужчин, которых планируют призвать в оккупационную армию. Оккупанты посещают жилье местных жителей и ужесточили проверки на блокпостах.

Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

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Что известно

По данным издания, российские военные никого никуда пока не забирают, но уже собирают информацию для своих реестров.

"У нас на дачах в большинстве своем живут пенсионеры. Многие дачи заняли сами рашисты. Выбирали те дома, где есть отопление. А вчера к нам постучалось двое в форме. Стали спрашивать, не знаем ли, где поблизости живут молодые мужчины. Когда мы спросили, зачем им такая информация, они ответили, что собирают списки призывников по новому закону", — рассказывают местные жители.

В Токмакском районе, по информации издания, такая же ситуация.

"На блокпостах между селами военные останавливают и спрашивают, почему нет российского паспорта. Далее просят дать список молодых мужчин, которые еще остались в селе", — рассказал житель одного из сел.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин ранее подписал указ о весеннем призыве, который стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. В российскую армию планируют привлечь еще 147 тысяч человек.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров предупредил, что россияне могут начать призыв на срочную службу на оккупированной территории Запорожской области. При этом ранее оккупанты уверяли, что не планируют призывать в армию юношей на захваченных территориях Украины.