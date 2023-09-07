Росіяни хочуть взяти реванш на Куп'янському напрямку: як планують це зробити
Окупанти намагаються посилити власну армію з усіх доступних джерел за допомогою пропаганди, прихованої мобілізації та залучення резервів. Так, із росіян формують "ударний кулак".
Про це розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш у етері Радіо Свобода.
Що відомо про тактику росіян на сході
Окупанти всіма силами намагаються збільшити кількість особового складу.
"Вони намагаються створити штурмові загони із тих військовослужбовців, яких вже розбили Сили оборони. Також залучають мобіків — у них відбувається прихована мобілізація. Вони збирають по всій Росії різні елементи та кидають їх на війну в Україну, який ми потім успішно та ефективно знищуємо", — розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ.
За його словами, залучення такої кількості окупантів РФ потрібне для застосування вже відомої з Бахмута тактики.
"Вони діють за стандартним планом — сформувати "ударний кулак" із сотень тисяч людей, а потім просто кидати їх на м'ясо. Цю тактику ми вже проходили і в Бахмуті, і також на інших напрямках", — зазначив Ілля Євлаш.
Водночас на сході фіксують значні втрати техніки росіян.
"Кожен раз фіксуємо некомплект техніки. І такі джерела, як Oryx, фіксують підбиття танків Т-55, тобто ми можемо зробити висновок, що з технікою дійсно складно, і можемо судити про ефективність нашої артилерії та контрбатарейних підрозділів, які щоденно знищують артилерію окупантів", — додав він.
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