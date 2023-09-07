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Росіяни хочуть взяти реванш на Куп'янському напрямку: як планують це зробити

7 вересня 2023 16:07
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Валерія Пержун
редактор
Росіяни хочуть взяти реванш на Куп'янському напрямку: як планують це зробити
Росіяни окопуються на позиції. Ілюстративне фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Окупанти намагаються посилити власну армію з усіх доступних джерел за допомогою пропаганди, прихованої мобілізації та залучення резервів. Так, із росіян формують "ударний кулак".  

Про це розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш у етері Радіо Свобода.

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Що відомо про тактику росіян на сході

Окупанти всіма силами намагаються збільшити кількість особового складу.

"Вони намагаються створити штурмові загони із тих військовослужбовців, яких вже розбили Сили оборони. Також залучають мобіків — у них відбувається прихована мобілізація. Вони збирають по всій Росії різні елементи та кидають їх на війну в Україну, який ми потім успішно та ефективно знищуємо", — розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ.

За його словами, залучення такої кількості окупантів РФ потрібне для застосування вже відомої з Бахмута тактики. 

"Вони діють за стандартним планом — сформувати "ударний кулак" із сотень тисяч людей, а потім просто кидати їх на м'ясо. Цю тактику ми вже проходили і в Бахмуті, і також на інших напрямках", — зазначив Ілля Євлаш.

Водночас на сході фіксують значні втрати техніки росіян. 

"Кожен раз фіксуємо некомплект техніки. І такі джерела, як Oryx, фіксують підбиття танків Т-55, тобто ми можемо зробити висновок, що з технікою дійсно складно, і можемо судити про ефективність нашої артилерії та контрбатарейних підрозділів, які щоденно знищують артилерію окупантів", — додав він.

Нагадаємо, у  ГУР пояснили, як звільнятимуть Крим від окупантів.

Також в мережі показали, як зенітники 47 бригади "мінусують" ворожі гелікоптери.

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