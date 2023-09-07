Россияне хотят взять реванш на Купянском направлении: как планируют это сделать

Россияне окапываются на позиции. Иллюстративное фото: росСМИ

Оккупанты пытаются усилить собственную армию из всех доступных источников посредством пропаганды, скрытой мобилизации и привлечения резервов. Так из россиян формируют "ударный кулак".

Об этом рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире Радио Свобода.

Читайте также:

Что известно о тактике россиян на востоке

Оккупанты всеми силами пытаются увеличить количество личного состава.

"Они пытаются создать штурмовые отряды из тех военнослужащих, которых уже разбили Силы обороны. Также привлекают мобиков — у них происходит скрытая мобилизация. Они собирают по всей России разные элементы и бросают их на войну в Украину, которую мы потом успешно и эффективно уничтожаем", — рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.

По его словам, привлечение такого количества оккупантов РФ необходимо для применения уже известной из Бахмута тактики.

"Они действуют по стандартному плану — сформировать "ударный кулак" из сотен тысяч человек, а затем просто бросать их на мясо. Эту тактику мы уже проходили и в Бахмуте, и на других направлениях", — отметил Илья Евлаш.

В то же время на востоке фиксируют значительные потери техники россиян.

"Каждый раз фиксируем некомплект техники. И такие источники, как Oryx, фиксируют подбитие танков Т-55, то есть мы можем заключить, что с техникой действительно сложно, и можем судить об эффективности нашей артиллерии и контрбатарейных подразделений, ежедневно уничтожающих артиллерию оккупантов", — добавил он.

Напомним, в ГУР объяснили, как будут освобождать Крым от оккупантов.

Также в сети показали, как зенитчики 47 бригады "минусируют" вражеские вертолеты.