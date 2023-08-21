Россияне хотят заполнить Мариуполь эмигрантами из РФ, — ЦНС
Оккупационная администрация Мариуполя разработала "план развития" города. Он подразумевает увеличение его населения примерно до 300 тысяч за счет российских мигрантов.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления со ссылкой на источники в украинском подполье.
Жителей Мариуполя переселят в РФ
"Запланированные демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года. Для того чтобы их стимулировать, Кремль начал реализацию программы льготных ипотек для граждан РФ. Кроме этого, оккупанты завозят на ТОТ работников и госслужащих из депрессивных регионов РФ", — говорится в сообщении.
Жителей Мариуполя при этом насильно депортируют на территорию России.
Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подчеркнул, что после освобождения от российских кафиров Мариуполь нужно будет отстраивать "с нуля" . Россия под видом "восстановления" продолжает лишь разрушать город.
Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе россияне приступили к новой волне жестоких зачисток и проверок. После таких действий люди просто исчезают.