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Россияне хотели "Кинжалами" разрушить дамбу в Кривом Роге, — СМИ

22 июня 2023 13:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне хотели "Кинжалами" разрушить дамбу в Кривом Роге, — СМИ
Российская ракета "Кинжал" на самолете-носителе. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В ночь на 22 июня российские оккупационные войска пытались нанести удар по дамбе в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Захватчики использовали для этой атаки аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал".

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники издания "РБК-Украина".

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Удар "Кинжалами"

Издание отмечает, что в ночь с 21 на 22 июня российские оккупационные войска обстреляли Днепропетровскую область ракетами Х-47 "Кинжал".

Всего оккупанты выпустили по Днепропетровщине три аэробалистических ракеты "Кинжал".

Куда целили россияне

По информации информированных источников, российские захватчики планировали разрушить дамбу в Кривом Роге.

"Но ракеты не достигли своей цели", — отметил источник.

Подтверждение от военных

Командование Воздушных сил ВСУ подтвердило удар ракетами "Кинжал" по территории Днепропетровской области — и то, что этот удар не достиг цели.

Воздушные силы о "Кинжалах" над Днепропетровской областью
Воздушные силы о "Кинжалах" над Днепропетровской областью

Напомним, ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил об обстреле Криворожского района и попадании по жилищному сектору.

Добавим, что 16 июня российские оккупанты обстреляли аэробалистическими ракетами "Кинжал" Киев. Все шесть ракет, по предварительным данным, были сбиты системой ПВО Украины.

Предыдущий обстрел Киева аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал", о которых сами россияне говорили, что их невозможно сбить никакими средствами ПВО, имел место месяц назад, 16 мая.

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