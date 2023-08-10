Росіяни на ТОТ будуть розповідати дітям про "нацистів у Києві", — Спротив

Вчителі на окупованих територіях. Ілюстративне фото: google.com

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти намагаються змінити історію. Росіяни хочуть запровадити у місцевих навчальних закладах нові підручники, де нібито розповідається "новітня історія".

Про це повідомляє "Центр Національного Спротиву".

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Для чого це загарбникам

"Підручники будуть ідеологічно забарвлені. Їхня мета —поширювати наративи щодо "визволення українських земель" та нав’язування своєї пропаганди щодо "нацистів, які сидять в Києві". Загалом, так звані підручники, не мають нічого спільного ні з історією, ні з літературою", — йдеться у повідомленні.

Пошук української літератури

Також російська влада продовжує пошуки українських книжок та підручників, щоб замінити їх на свої.

Раніше на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створили "школи молодого виборця". Як повідомляється, вони мають підготувати старшокласників до "виборів президента РФ".

Нагадаємо, російські окупанти почали чергову хвилю виселення мешканців Маріуполя. Цього разу у Приморському районі міста.