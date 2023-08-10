Россияне на ВОТ будут рассказывать детям о "нацистах в Киеве", — Сопротивление

Учителя на оккупированных территориях. Иллюстративное фото: google.com

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты пытаются изменить историю. Россияне хотят ввести в местные учебные заведения новые учебники, где якобы рассказывается "новейшая история".

Об этом сообщает "Центр Національного Спротиву".

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Зачем это захватчикам

"Учебники будут идеологически окрашены. Их цель — распространять нарративы относительно "освобождения украинских земель" и навязывания своей пропаганды относительно "нацистов, которые сидят в Киеве". В общем, так называемые учебники, не имеют ничего общего ни с историей, ни с литературой", — говорится в сообщении.

Поиск украинской литературы

Также российские власти продолжают поиски украинских книг и учебников, чтобы заменить их своими.

Ранее на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне создали "школы молодого избирателя". Как сообщается, они должны подготовить старшеклассников к "выборам президента РФ".

Напомним, российские оккупанты начали очередную волну выселения жителей Мариуполя. В этот раз в Приморском районе города.