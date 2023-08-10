Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни випустили по Україні 10 дронів: у ПС розповіли, скільки вдалось збити arrow

Росіяни випустили по Україні 10 дронів: у ПС розповіли, скільки вдалось збити

10 серпня 2023 10:04
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Росіяни випустили по Україні 10 дронів: у ПС розповіли, скільки вдалось збити
Збитий дрон. Ілюстративне фото: 128-а ОГШБ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У ніч з 9 на 10 серпня окупанти атакували Україну дронами. Більшість з них знищили сили ППО. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Що відомо про нічну атаку дронами

Як повідомляють Повітряні сили ворог завдав удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23.00 по 4.00.

"Усього російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників", — йдеться у повідомленні.

Для збиття дронів застосували зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю.

null
Знищені російські БпЛА. Фото: ПС

Всього за 9 серпня Повітряні сили провели 40 вильотів літаків.

"За минулу добу авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила понад чотири десятки літаковильотів, 20 із них — на вогневе ураження ворожих об’єктів, районів зосередження техніки та живої сили", — проінформували у відомстві.

null
Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, росіяни жорстко обстріляли Херсонщину: вдарили по медзакладу та дитсадку.

Також станом на 10 серпня росіяни втратили пів тисячі окупантів та багато техніки.

Водночас стало відомо, що на півдні окупанти не справляються з кількістю поранених військових.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

None

Вибори під час війни: чи справді влада готується до перегонів. Ексклюзив

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз