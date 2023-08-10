Росіяни випустили по Україні 10 дронів: у ПС розповіли, скільки вдалось збити

Збитий дрон. Ілюстративне фото: 128-а ОГШБ

У ніч з 9 на 10 серпня окупанти атакували Україну дронами. Більшість з них знищили сили ППО.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Як повідомляють Повітряні сили ворог завдав удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23.00 по 4.00.

"Усього російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників", — йдеться у повідомленні.

Для збиття дронів застосували зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю.

Знищені російські БпЛА. Фото: ПС

Всього за 9 серпня Повітряні сили провели 40 вильотів літаків.

"За минулу добу авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила понад чотири десятки літаковильотів, 20 із них — на вогневе ураження ворожих об’єктів, районів зосередження техніки та живої сили", — проінформували у відомстві.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, росіяни жорстко обстріляли Херсонщину: вдарили по медзакладу та дитсадку.

Також станом на 10 серпня росіяни втратили пів тисячі окупантів та багато техніки.

Водночас стало відомо, що на півдні окупанти не справляються з кількістю поранених військових.