Россияне пытаются уничтожить украинские библиотеки на оккупированных территориях: детали

Российский оккупант

Российские оккупанты продолжают усиливать свое идеологическое влияние на население временно оккупированных территорий юга и востока. Они пытаются уничтожить украинские библиотеки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Захватчики изымают из местных библиотек на ТОТ украинскую литературу и замещают ее на российскую.

"Очередное доказательство того, что история циклична. Так, по имеющимся данным, министерство культуры рф выделяет 200 млн рублей на закупку и распространение российских книг на ТОТ юга и востока. В то же время около 120 млн рублей на создание трех модельных библиотек в каждом оккупированном регионе и 40 млн на финансирование подконтрольным оккупантам библиотек оккупированных регионов", — говорится в сообщении.

Россияне ставят перед собой цель — полностью уничтожить украинскую литературу на оккупированной территории. Они пытаются ввести свои правила жизни.

В Центре национального сопротивления отметили, что захватчики 400 лет хотели уничтожить украинский язык, поскольку именно он и культура формируют национальную идентичность каждого народа.

"Именно поэтому россия на разных этапах своего существования, от царских времен и до настоящего времени, так целенаправленно пытается уничтожать все украинское", — говорится в сообщении.

Напомним, местное население временно оккупированных территорий Херсонской области продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Для того чтобы заставить украинцев брать российский паспорт, оккупанты угрожают людям физической расправой.

Также мы писали, что на временно оккупированных территориях все больницы в первую очередь обслуживают оккупантов. Следовательно, для гражданских образовался дефицит лекарств.

Добавим, российские захватчики ужесточают контрдиверсионный режим во временно оккупированном Крыму. Они решили сделать главный упор на преследовании крымских татар.