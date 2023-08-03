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Россияне пытались атаковать в районе Клещиевки, — ISW

3 августа 2023 07:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне пытались атаковать в районе Клещиевки, — ISW
Российский военный. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские войска усилили артиллерийские обстрелы на Бахмутском направлении. Кроме этого, 2 августа оккупанты пытались наступать в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Об этом говорится в материале института изучения войны ISW.

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Сообщается, что 2 августа ВСУ продолжили наземные атаки в районе Бахмута, однако официальных заявлений по поводу наступления и подтверждения продвижения не было.

В то время в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне безуспешно наступали в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. В российском инфопространстве также утверждали, что армия РФ контратаковала на север и запад от Клещиевки.

"Российский милблогер утверждал, что российские силы контратаковали на северр и западд от Клещиевки", — говорится в сообщении.

Россияне хотят усилить и удержать оборону

Отмечается, что часть армии РФ, действовавшая на западе Донецкой области, была развернута вблизи Бахмута. Это может свидетельствовать о том, что россияне пытаются усилить и одновременно удержать оброну на данном участке фронта.

"Русский милблогер 2 августа расширил кадры, на которых утверждается, что на Бахмутском направлении действуют подразделения 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Предположение о том, что часть 5-й общевойсковой армии, преимущественно действующая на западе Донецкая область, частично развернутая в районе Бахмута, свидетельствует о том, что российские войска могут направить различные элементы в этот район для удержания обороны", — добавляют в ISW.

Напомним, что подразделения Сил обороны продолжают уничтожать живую силу и технику врага. В настоящее время происходит успешное продвижение на Таврическом направлении.

Добавим, в Министерство обороны США фиксирует продвижение вперед Сил обороны Украины в рамках контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба.

 

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