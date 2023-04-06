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Россияне не могут решить проблему дефицита с больницами на захваченных территориях

6 апреля 2023 14:22
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Оккупантам не хватает врачей
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На временно оккупированных территориях захватчики продолжают переоборудовать гражданские больницы под свои нужды. Однако, несмотря на это, у них нет достаточного количества врачей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Одним из путей решения по замыслу Москвы есть новые правила ординатуры на временно оккупированных территориях, где от врачей не требуют сведения об аккредитации и подтверждении получения иностранного образования", — говорится в сообщении.

При этом несмотря на дефицит врачей, накануне еще несколько гражданских больниц на Востоке Украины отдали на нужды террористической организации ЧВК "Вагнер".

Напомним, в Луганской области российские оккупационные войска заняли практически все медицинские учреждения региона. Это свидетельствует об огромных потерях армии россии, мобильные госпитали не могут справиться с таким количеством раненых.

Добавим, в середине марта сообщалось, что в Луганской области оккупанты несут масштабные потери. С 17 по 21 марта количество смертей среди раненых захватчиков резко возросло, также увеличилось количество койко-мест в имеющихся госпиталях.

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