Росіяни нищать прикордоння України та штурмують позиції — новий звіт Генштабу ЗСУ

Українські військові. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Розпочався 774-й день широкомасштабної військової агресії з боку Росії. За останню добу сталося 57 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у неділю, 7 квітня.

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Ситуація на фронті

Протягом останньої доби противник здійснив 10 ракетних ударів та 88 авіаційних нальотів, а також 71 обстріл з РСЗВ по українським позиціям та цивільним об’єктам. У нічний час російські сили знову атакували, використовуючи 17 дронів типу "Shahed", але всі вони були знищені українською ППО.

За минулу добу авіаційні удари були завдані по населених пунктах у різних областях, включаючи Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку та Запорізьку області. Понад 100 населених пунктів зазнали артилерійського обстрілу.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною без значних змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує підтримувати військову присутність, активізував диверсійну діяльність та продовжує заміновувати територію вздовж кордону.

На Куп’янському напрямку не було зафіксовано штурмових дій з боку ворога.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 7 спроб прориву в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 14 атак у районах Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського, Виїмки, Спірного, Богданівки, Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 5 атак у районах Новокалинового, Бердичів та Нетайлового Донецької області.

На Новопавлівському напрямку оборонні сили продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Георгіївки, де противник 21 раз намагався прорвати лінію оборони.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував наші позиції в районах Старомайорського та Роботиного.

На Херсонському напрямку противник здійснив 5 невдалих спроб атаки наших позицій.

Успіхи ЗСУ на фронті

Наші війська продовжують активно завдавати втрат окупантам по всій лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження ворога та одному зенітно-ракетному комплексу.

Ракетні війська вразили два райони зосередження ворожої техніки, один пункт управління дронами, одну артилерійську систему та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів станом на 7 квітня

особового складу — близько 447 510 (+820) осіб;

танків — 7 074 (+17) одиниці;

бойових броньованих машин — 13 551 (+54) одиницю;

артилерійських систем — 11 316 (+54) одиниць;

РСЗВ — 1 036 (+4) одиниць;

засобів ППО — 749 (+2) одиниць;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8 956 (+61) одиниць;

крилатих ракет — 2 064 (+4) одиниці;

кораблів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 15 071 (+79) одиницю;

спеціальної техніки — 1 864 (+10) одиниць.

Втрати окупантів станом на 7 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що бійці "Азову" показали, як "затрофеїли" ворожий танк Т-72Б3М поблизу Тернів.

Раніше ми писали, що росіяни здійснили наймасовішу спробу прорвати оборону під Авдіївкою.