Россияне уничтожают приграничье Украины и штурмуют позиции — новый отчет Генштаба ВСУ

Украинские военные. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Начался 774-й день широкомасштабной военной агрессии со стороны России. За последние сутки произошло 57 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в воскресенье, 7 апреля.

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Ситуация на фронте

За последние сутки противник совершил 10 ракетных ударов и 88 авиационных налетов, а также 71 обстрел с РСЗО по украинским позициям и гражданским объектам. В ночное время российские силы снова атаковали, используя 17 дронов типа "Shahed", но все они были уничтожены украинским ПВО.

За прошедшие сутки авиационные удары были нанесены по населенным пунктам в разных областях, включая Сумскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую и Запорожскую области. Более 100 населенных пунктов подверглись артиллерийским обстрелам.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает поддерживать военное присутствие, активизировал диверсионную деятельность и продолжает заминировать территорию вдоль границы.

На Купянском направлении не было зафиксировано штурмовых действий со стороны врага.

На Лиманском направлении наши войска отразили 7 попыток прорыва в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражены 14 атак в районах Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Богдановки, Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 5 атак в районах Новокалинового, Бердичев и Нетайлового Донецкой области.

На Новопавловском направлении оборонные силы продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки и Георгиевки, где противник 21 раз пытался прорвать линию обороны.

В Ореховском направлении враг дважды атаковал наши позиции в районах Старомайорского и Роботиного.

На Херсонском направлении противник предпринял 5 неудачных попыток атаки наших позиций.

Успехи ВСУ на фронте

Наши войска продолжают активно наносить урон оккупантам по всей линии фронта.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения врага и одному зенитно-ракетному комплексу.

Ракетные войска поразили два района сосредоточения вражеской техники, один пункт управления дронами, одну артиллерийскую систему и одну радиоэлектронную станцию борьбы противника.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов по состоянию на 7 апреля

личного состава — около 447 510 (+820) человек;

танков — 7074 (+17) единицы;

боевых бронированных машин — 13 551 (+54) единицу;

артиллерийских систем — 11 316 (+54) единиц;

РСЗО — 1 036 (+4) единиц;

средств ПВО — 749 (+2) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 8 956 (+61) единиц;

крылатых ракет — 2064 (+4) единицы;

кораблей — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 15 071 (+79) единицу;

специальной техники — 1 864 (+10) единиц.

Потери оккупантов по состоянию на 7 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что бойцы "Азова" показали, как "затрофеили" вражеский танк Т-72Б3М вблизи Тернов.

Ранее мы писали, что россияне предприняли самую массовую попытку прорвать оборону под Авдеевкой.