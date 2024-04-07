Россияне уничтожают приграничье Украины и штурмуют позиции — новый отчет Генштаба ВСУ
Начался 774-й день широкомасштабной военной агрессии со стороны России. За последние сутки произошло 57 боевых столкновений.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в воскресенье, 7 апреля.
Ситуация на фронте
За последние сутки противник совершил 10 ракетных ударов и 88 авиационных налетов, а также 71 обстрел с РСЗО по украинским позициям и гражданским объектам. В ночное время российские силы снова атаковали, используя 17 дронов типа "Shahed", но все они были уничтожены украинским ПВО.
За прошедшие сутки авиационные удары были нанесены по населенным пунктам в разных областях, включая Сумскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую и Запорожскую области. Более 100 населенных пунктов подверглись артиллерийским обстрелам.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает поддерживать военное присутствие, активизировал диверсионную деятельность и продолжает заминировать территорию вдоль границы.
На Купянском направлении не было зафиксировано штурмовых действий со стороны врага.
На Лиманском направлении наши войска отразили 7 попыток прорыва в районе Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении отражены 14 атак в районах Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Богдановки, Клещиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники отразили 5 атак в районах Новокалинового, Бердичев и Нетайлового Донецкой области.
На Новопавловском направлении оборонные силы продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки и Георгиевки, где противник 21 раз пытался прорвать линию обороны.
В Ореховском направлении враг дважды атаковал наши позиции в районах Старомайорского и Роботиного.
На Херсонском направлении противник предпринял 5 неудачных попыток атаки наших позиций.
Успехи ВСУ на фронте
Наши войска продолжают активно наносить урон оккупантам по всей линии фронта.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения врага и одному зенитно-ракетному комплексу.
Ракетные войска поразили два района сосредоточения вражеской техники, один пункт управления дронами, одну артиллерийскую систему и одну радиоэлектронную станцию борьбы противника.
Потери оккупантов по состоянию на 7 апреля
- личного состава — около 447 510 (+820) человек;
- танков — 7074 (+17) единицы;
- боевых бронированных машин — 13 551 (+54) единицу;
- артиллерийских систем — 11 316 (+54) единиц;
- РСЗО — 1 036 (+4) единиц;
- средств ПВО — 749 (+2) единиц;
- самолетов — 347 (+0) единиц;
- вертолетов — 325 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 8 956 (+61) единиц;
- крылатых ракет — 2064 (+4) единицы;
- кораблей — 26 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 15 071 (+79) единицу;
- специальной техники — 1 864 (+10) единиц.
Напомним, что бойцы "Азова" показали, как "затрофеили" вражеский танк Т-72Б3М вблизи Тернов.
Ранее мы писали, что россияне предприняли самую массовую попытку прорвать оборону под Авдеевкой.
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