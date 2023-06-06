У ППО назвали найкращу зброю для збиття російських дронів

Іранський дрон "Шахед 136" в польоті. Фото: Wikipedia commons

Російські дрони іранського походження типу "Шахед" останнім часом дуже активно запускаються по українській території. Однак Сили протиповітряної оборони мають в своєму розпорядженні низку вогневих засобів, які здатні ефективно протидіяти цим небезпечним літальним апаратам.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

"Якщо летять дрони, то їх намагаються знищити менш затратними засобами", — сказав Ігнат.

За його словами, для цих цілей використовуються так звані мобільні вогневі групи з великокаліберною автоматичною зброєю, ПЗРК.

Крім того, у хід йдуть німецькі ЗРК "Гепард", які є надзвичайно ефективними.

Але, як зазначив Ігнат, у них є один недолік — коротка дистанція дії у 5 кілометрів, так само як у ПЗРК.

За словами Ігната, "Гепард" збиває ворожі дрони "на ура": випускає чергу з 8 снарядів у ціль.

"Тому їх, як зброю "останньої надії" будуть ставити безпосередньо на самих об'єктах", — поділився військовий.

При цьому він додав, що якщо не буде в наявності інших засобів ураження, то будуть залучатися до знищення ворожих цілей і старі радянські ЗРК С-300, і "Бук", С-135.

Я ворог атакує Україну

Цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.

"6-го червня 2023 року, в період з 00.30 по 04.00 год російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Атакували традиційно — з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, близько 02:45 1 червня 2023 року противник підступно атакував столицю України балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер".

Було випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" із Брянської області РФ. ППО збила всі 10 цілей.

У Деснянському районі поруч з дитячою поліклінікою через закрите бомбосховище від уламків збитої російської ракети загинуло три особи.