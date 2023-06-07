Стало известно, чем враг заменил крылатые ракеты.

ОТРК "Искандер" на стартовой площадке. Фото: Wikipedia commons

Российские оккупанты в последнее время изменили манеру использования типов ракет. Сейчас они все чаще предпочитают баллистические боеприпасы и дроны вместо крылатых ракет.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"В последнее время россияне делают акцент на использовании наземных ракетных комплексов, воздушных ракетных комплексов стратегической авиации, использовании зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 для нанесения ударов, использовании авиацией управляемых авиабомб и дронов-камикадзе", — сказал Селезнев.

По его словам, такие действия связаны с попыткой попасть в объекты военной инфраструктуры, целью которых является уничтожение складов с боеприпасами, мест сосредоточения военной техники, вооружений, мест концентрации личного состава, пунктов управления и связи.

"Равно, как украинская армия готовит поле предстоящей битвы, уничтожая вражеские резервы на временно оккупированных территориях и в глубине Российской территории, так и российская армия действует по тому же принципу против нас", — отметил военный эксперт.

Как враг использует ракеты

За последние недели ракетных и дронных атак по Украине Россия потратила 664 ракеты и ударных иранских дроны Shahed. Это означает, что она использует свои ракетные запасы и майский темп сможет держать не больше полутора-двух недель.

Напомним, по данным КМВА, в мае враг запустил более 250 воздушных целей по Киеву за май. Столицу атаковали аэробалистическими ракетами "Кинжал" (7 шт.), баллистическими ракетами "Искандер" (13 шт.), крылатыми ракетами (65 шт.) и беспилотниками (169 шт.).