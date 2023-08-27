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Россияне обстреляли Харьковщину из РСЗО: погибла женщина

27 августа 2023 15:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне обстреляли Харьковщину из РСЗО: погибла женщина
Последствия обстрелов Харьковской области 26 августа. Фото: Олег Синегубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье, 27 августа, около 13:00 российские террористы обстреляли Харьковщину. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Харьковщины

Сообщается, что оккупанты попали в село Одноробовка Золочевской общины, выпустив ракеты из РСЗО.

Находившаяся на территории дома женщина 1984 года рождения погибла.

Кроме этого, возник пожар киоска. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС и медики экстренной помощи.

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Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Напомним, что традиционно ночью, 27 августа, в Украине была объявлена воздушная тревога. Ракеты угрожали всем областям, были слышны повторные взрывы в Киевском регионе. До этого работали силы ПВО возле столицы.

Добавим, в эту ночь взрывы раздавались и в западных областях. Так, под обстрел попал Ивано-Франковск.

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