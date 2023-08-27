Россияне обстреляли Харьковщину из РСЗО: погибла женщина
В воскресенье, 27 августа, около 13:00 российские террористы обстреляли Харьковщину. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харьковщины
Сообщается, что оккупанты попали в село Одноробовка Золочевской общины, выпустив ракеты из РСЗО.
Находившаяся на территории дома женщина 1984 года рождения погибла.
Кроме этого, возник пожар киоска. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС и медики экстренной помощи.
Напомним, что традиционно ночью, 27 августа, в Украине была объявлена воздушная тревога. Ракеты угрожали всем областям, были слышны повторные взрывы в Киевском регионе. До этого работали силы ПВО возле столицы.
Добавим, в эту ночь взрывы раздавались и в западных областях. Так, под обстрел попал Ивано-Франковск.