Россияне обстреляли Кривой Рог: в ОВА рассказали детали о последствиях атаки

Последствия русского удара по Кривому Рогу. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Ранним утром 22 августа российские террористы обстреляли Днепропетровскую область. Под удар попали город Кривой Рог и Синельниковский район.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Обстрел Кривого Рога

Сообщается, что взрыв в Кривом Роге прогремел около 05:30. Враг нанес ракетный удар.

В результате террористической атаки пострадал мужчина 1953 года рождения. Он получил легкие травмы, ему оказали необходимую помощь и пострадавший будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, повреждены 20 частных домов и линия электропередач. После взрыва в части города исчезли свет и водоснабжение.

"Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение на них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас осуществляется перезапуск электричеством", — отмечает председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Последствия российского удара по Кривому Рогу. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Последствия российского удара по Кривому Рогу. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Последствия российского удара по Кривому Рогу. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Обстрел Синельниковского района

Известно, что в ночь на 22 августа россияне атаковали Синельниковский район беспилотником.

Он попал в частное предприятие. На месте сразу поднялся пожар, но спасатели его оперативно ликвидировали. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Повторно враг атаковал район утром.

"Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером 21 августа в Черниговской области в одном из населенных пунктов пограничной общины российский "шахед" попал в объект гражданской инфраструктуры. Тогда же звучала воздушная тревога.

Следует отметить, что перед этим Воздушные силы объявили в Украине воздушную тревогу. Все области "покраснели".