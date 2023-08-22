Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Кривому Розі пролунав потужний вибух: у частині міста зникло світло arrow

У Кривому Розі пролунав потужний вибух: у частині міста зникло світло

22 серпня 2023 07:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Кривому Розі пролунав потужний вибух: у частині міста зникло світло
Дим на місці вибуху. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, 22 серпня, близько 05:30 у Кривому Розі пролунав вибух. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Читайте також:

Вибух у Кривому Розі

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — написав Вілкул. 

null
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Як повідомили місцеві пабліки, на місці вибуху відразу здійнявся стовп диму. Окрім цього, в частині міста з'явились проблеми зі світлом. 

null
Повідомлення місцевих пабліків. Фото: скриншот

Нагадаємо, пізно ввечері, 21 серпня, у Чернігівській області в одному із населених пунктів прикордонної громади російський "шахед" влучив у об'єкт цивільної інфраструктури. Тоді ж лунала повітряна тривога. 

Варто відзначити, що перед цим Повітряні Сили оголосили в Україні повітряну тривогу. Усі області "почервоніли". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз