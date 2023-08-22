У Кривому Розі пролунав потужний вибух: у частині міста зникло світло

Дим на місці вибуху. Фото ілюстративне: google

Вранці, 22 серпня, близько 05:30 у Кривому Розі пролунав вибух. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — написав Вілкул.

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Як повідомили місцеві пабліки, на місці вибуху відразу здійнявся стовп диму. Окрім цього, в частині міста з'явились проблеми зі світлом.

Повідомлення місцевих пабліків. Фото: скриншот

Нагадаємо, пізно ввечері, 21 серпня, у Чернігівській області в одному із населених пунктів прикордонної громади російський "шахед" влучив у об'єкт цивільної інфраструктури. Тоді ж лунала повітряна тривога.

Варто відзначити, що перед цим Повітряні Сили оголосили в Україні повітряну тривогу. Усі області "почервоніли".