У Кривому Розі пролунав потужний вибух: у частині міста зникло світло
Вранці, 22 серпня, близько 05:30 у Кривому Розі пролунав вибух. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Вибух у Кривому Розі
"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — написав Вілкул.
Як повідомили місцеві пабліки, на місці вибуху відразу здійнявся стовп диму. Окрім цього, в частині міста з'явились проблеми зі світлом.
Нагадаємо, пізно ввечері, 21 серпня, у Чернігівській області в одному із населених пунктів прикордонної громади російський "шахед" влучив у об'єкт цивільної інфраструктури. Тоді ж лунала повітряна тривога.
Варто відзначити, що перед цим Повітряні Сили оголосили в Україні повітряну тривогу. Усі області "почервоніли".